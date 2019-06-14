Samet Aybaba: İzlandalılar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen Adalet Kavramı Sempozyumu'na katılan Samet Aybaba, A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında uzun süre bekletilmesi ve Emre Belözoğlu'na fırça uzatılması olaylarının çok tartışıldığını ifade ederek, "Ben İzlanda'ya yenileceğimizi anlamıştım. Yaşananları çok fazla konuşup futboldan uzaklaştık. Oyuncular da futboldan uzaklaştı, bahaneleri oldu. Uluslararası bir prosedür vardır, uygulanır. Onlar buraya geldiğinde çiçek verirsiniz, utanırlar" diye konuştu.

"BİZİM İNSANIMIZDA KİN, NEFRET YOKTUR"

A Milli Takım'a yönelik uygulamaya karşı tüm İzlandalı oyunculara birer çiçek verilmesini öneren Aybaba, "Bu sayede nasıl bir ülkeye geldiklerini anlarlar. Bizim insanımızda kin, nefret yoktur. Herkesi severiz. Tarih boyunca kimseye kin duymadık, hep saygı duyduk. El kaldırana, aman diyene hiçbir şey yapmamışız. Biz çiçek alacağız, onları havaalanında karşılayacağız ama bunu futbol bahanesi yapmayacağız. Bence maçı biz orada kaybettik" yorumunu yaptı.