SPOR

Samet Aybaba: İzlandalılar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

Teknik direktör Samet Aybaba, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin deplasmanda 2-1 kaybettiği İzlanda maçı öncesi havalimanında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar" dedi.

Samet Aybaba: İzlandalılar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen Adalet Kavramı Sempozyumu'na katılan Samet Aybaba, A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında uzun süre bekletilmesi ve Emre Belözoğlu'na fırça uzatılması olaylarının çok tartışıldığını ifade ederek, "Ben İzlanda'ya yenileceğimizi anlamıştım. Yaşananları çok fazla konuşup futboldan uzaklaştık. Oyuncular da futboldan uzaklaştı, bahaneleri oldu. Uluslararası bir prosedür vardır, uygulanır. Onlar buraya geldiğinde çiçek verirsiniz, utanırlar" diye konuştu.

"BİZİM İNSANIMIZDA KİN, NEFRET YOKTUR"
A Milli Takım'a yönelik uygulamaya karşı tüm İzlandalı oyunculara birer çiçek verilmesini öneren Aybaba, "Bu sayede nasıl bir ülkeye geldiklerini anlarlar. Bizim insanımızda kin, nefret yoktur. Herkesi severiz. Tarih boyunca kimseye kin duymadık, hep saygı duyduk. El kaldırana, aman diyene hiçbir şey yapmamışız. Biz çiçek alacağız, onları havaalanında karşılayacağız ama bunu futbol bahanesi yapmayacağız. Bence maçı biz orada kaybettik" yorumunu yaptı.

Sempozyumdaki konuşmasında teknik direktörlük yapmanın zor olduğunu da belirten Samet Aybaba, "Oyuncuyu motive etmek zor iş. Paraları var, arabaları var, kafalarında tatilleri var. Hepsi birbirinden zengin adamlar. Futbolcular, zengin şımarık çocuklar" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİ OLAN HAKEM YOK"
Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili bir araştırma yaptıklarını söyleyen teknik direktör Samet Aybaba, "VAR sistemi, son Dünya Kupası'nda yüzde 99 adil sonuçlar vermiş. Bizde bu oran yüzde 65'lerde. Kalan yüzde 35'lik bölümün sorumlusu hakemler. En önemli 5 ligi inceledik. İtalya, İspanya, Fransa, İlgiltere ve Almanya'da VAR kararı 2-3 dakikada veriliyor, bizde 5 dakika sürüyor. Zaten hızlı oynamıyoruz. Bizim oyuncular bayılıyor VAR sistemine. 5 dakika oyun duruyor. Bunlara üzülüyorum. Bir takım başarısız oluyor, teknik direktör, başkan, oyuncular gidiyor. Aynı hakem 5 hata yapıyor ama yeni sezonda görevine devam ediyor. Kendi isteğiyle emekli olan yok" dedi.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldiTürkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samet aybaba euro 2020 izlanda türkiye

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

'Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor'

Trabzonspor'dan transfer

Trabzonspor'dan transfer

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samet Aybaba: İzlandalılar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar

Samet Aybaba'dan İzlanda açıklaması

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Haziran ayı)

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye - İzlanda maçının Mersin'de oynanması için kampanya başlatıldı

'İzlanda maçı Mersin'de oynansın'

Milli kalecimiz Altay Bayındır'a Kosova'da şok saldırı

Milli kalecimize saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Halldorsson: Türkler bize tehditlerle dolu çirkin mesajlar yolladılar

''Türkler bize tehditlerle dolu ve çirkin mesajlar yolladılar''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.