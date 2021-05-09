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Samet Aybaba: Marka Süper Lig'e geri döndü

09.05.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, şampiyonluk sonrasında konuştu.

Samet Aybaba: Marka Süper Lig'e geri döndü

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig şampiyonluğu sonrasında görüşlerini paylaştı.

Önemli bir zafer yaşadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Güzel memleketimin güzel insanlarına yakışır bir şampiyonluk oldu. 11 maçta 10 galibiyet aldık, toplam 4 gol yedik. Oyuncularım inanılmaz performans gösterdi, performansları yükseldi. Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Hemşerilerimiz inanılmaz destek verdi ve ortaya bu tablo çıktı. Marka Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacak. Otobüsle her yeri gezeceğiz, taraftarlarımız balkondan bize el sallasınlar, onların hayatları her şeyden önemli." dedi.

Süper Lig'de takımın başında olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyen Aybaba, "İnşallah Süper Lig'de takımın başında olurum, o yeni bir sayfa. Hepsi doğru sistem içinde yürüdüğünde oluyor, mutluluk da başarı da oluyor. Ona bakacağız. Adana keyifli bir yerdir, biraz geri kaldı, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Çukurova çok bereketlidir, bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır, hepsine sevgilerimi sunuyorum." diye konuştu.

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Adana Demirspor
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