Samet Aybaba: Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeniden çıkışa geçmek için bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Oyuncu grubumuzla konuştuk, 'O da ancak böyle bir maç olabilir' diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonunda lig liderine karşı oynayacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ve uzun süredir birlikte oynadıkları için takım oyununu iyi yaptıklarını anlatan Aybaba, şöyle devam etti:

"Yetenekli oyuncuları var, çok iyi oynuyorlar. Bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Biz de son hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Hiç olmaması gereken bir skorla ayrıldık maçtan. Bizim gibi takımlar bu kadar küçük depremlerden bu kadar sarsılmamalı. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, 'O da ancak böyle bir maç olabilir' diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz."