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Samet Aybaba: Rakibiniz Beşiktaş ise 1. bölgede durmayacaksınız

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 21:58 | Son Güncelleme

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçının sonrasında konuştu.

Samet Aybaba: Rakibiniz Beşiktaş ise 1. bölgede durmayacaksınız

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Oyunu değerlendiren ve hakem performansına değinen Aybaba, "Ligin iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz. Neyi planladık? Bir yerde duralım, sıkıştıralım, hızlı çıkalım. Birinci bölümü doğru yaptık ama hızlı çıkamadık. Biz de, rakip de pozisyon bulamadı. İkinci yarı biraz çıktık. Biz de 1 tane pozisyon bulduk, rakip de. Yakalayınca doğru vuruş yapmak lazım. Türkiye'nin en iyi 2 hakem arkadaşımız, biri VAR'da, biri sahada. Pozisyona bakmak lazım. Oyun içindeki davranışlarına bakmak lazım. Bunları da ayrıca yorumlamak lazım. Rakibiniz Beşiktaş'sa 1. bölgede durmayacaksınız, hızlı çıkacaksınız, top kaybetmeyeceksiniz. Bizim takımın planlama sorunu var. 3 bekimiz var, 4. bek yok. Ön libero yok. Elimizde kaliteli oyuncular var ama eksik. Oyuna müdahalede sorun yaşıyoruz. İki tane Türkiye'nin en iyi hakeminin pozisyonları nasıl değerlendirdiğine bir bakmak lazım." dedi.

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