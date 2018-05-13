Samet Aybaba sözleşme için gelecek hafta yönetimle görüşecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, "Biz futbol takımıyız gördüğünüz gibi maalesef oyunu tutmayı başaramıyoruz. Hep öne oynamak hep coşkulu oynamak istiyoruz. Topu tutmamız gerektiği yerde topu tutmuyoruz. Hızlı hücum yapmaya çalışıyoruz. Futbol bu bazı pozisyonlar var affedilmiyor. Daha farklı öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu ama başaramadık. Oyuncularımın iç saha performansından çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadromuzla 49 puana geldik. Daha 1 maçımız var. Gerçekten bizi destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Bu takıma saygı duymak lazım" dedi.

Aybaba, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının ardından yönetim ile görüşeceğini söyledi.

Aybaba, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü'de kutladı.

