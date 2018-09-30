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Samet Aybaba: Verdiğim şansı doğru kullanamıyorlar

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, galibiyet nedeniyle takımını kutladı. Samet Aybaba ise oyuncularının verdiği şansı doğru kullanamadığını söyleyip, yaptırım uygulayacağını ifade etti.

Samet Aybaba: Verdiğim şansı doğru kullanamıyorlar

Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlattı.

Bursaspor gibi özellikle mücadele gücü yüksek bir takıma karşı alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Tuna, topa sahip olma ve pozisyona girme oranlarında ligin en iyi takımlardan olduklarına dikkati çekti.

Bursaspor karşısında da bu anlamda üstün olduklarını dile getiren Tamer Tuna, "Kazanmak güzel, oyuncularımızı, taraftarımız tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren 2 golü kaydeden Robinho ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tuna, "Robinho bugün olması gerektiği gibiydi. Geçen haftalarda bu tip pozisyonlar bulup gole çevirememişti, bugün gole çevirdi. Çok özel bir oyuncu." diye konuştu.

Aybaba: "Oyuncularımızın bazılarına şans veriyorum, doğru kullanamıyorlar"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da 6 haftadır doğru yaptıkları her şeyi Sivasspor karşısında çok kötü yaptıklarını söyledi.

Coşkulu, acı çekmesini bilen, mücadele eden, dikine ve istekli oynayan bir takım olduklarını belirten Aybaba, şunları kaydetti:

"Bu görüntünün hiçbirisini bu maça yansıtamadık. Biz yansıtamayınca da rakip yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımızın bazılarına şans veriyorum, doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp, yaptırım uygulayıp, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız."

Nasıl bir yaptırım uygulayacağının sorulması üzerine Aybaba, "Oyuncularla ilgili bakacağız, değerlendireceğiz, bazı oyuncuları kadroya almayacağız, bir şeyler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor samet aybaba Tamer Tuna

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