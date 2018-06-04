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Samet Güzel’den Aziz Yıldırım paylaşımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde rekor bir oyla başkanlığa seçilen Ali Koç'a bir dönem Fenerbahçe'de görev yapmış isimlerden tebrik mesajı yağdı... O isimlerin arasında Aziz Yıldırım döneminde Alex'in tercümanlığını yapan Samet Güzel de vardı.

Samet Güzel’den Aziz Yıldırım paylaşımı!

Alex’in Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde Aziz Yıldırım ile basın toplantısında yaşadığı diyalog ile hatırlanan tercüman Samet Güzel, ‘değişim şarttı’ dedi.

İşte Samet Güzel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

“Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, “iyilik” mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Koç'u tebrik ediyorum. Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk Futbolu'na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe'nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım'ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı.

Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sn Ali Koç'u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır. Sn. Ali Koç'u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte “ötekileştirmeyi” kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sn Ali Koç, hoş geldiniz.”


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