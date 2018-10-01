Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Cocu yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de maç sonrasında sosyal medyada büyük isyan vardı.
Efsane oyuncu Alex de Souza'nın tercümanlığını yapan Samet Güzel sosyal medya hesabından giden kötü gidişata tepki gösterdi ve "Şu anda yapılacak en büyük haya aksiyonsuz kalmak olur. Bu hocanın istifası, işine son verilmesi vb. olabilir. Fakat camiamızın liderinin ağzından açıklama duymayı hepsine tercih ederim. Sessizlikte ortalık çok kaynar" yazdı.
İşte Samet Güzel'in attığı o tweet...
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