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Sami Çölgeçen: Yıllar önce milli futbolcular Orhan Ak'ın evine zorla götürüldüklerini söyledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın bugün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısına, Sami Çölgeçen'in itirafı damga vurdu. Sami Çölgeçen, TFF'de çalıştığı dönemlerde bazı futbolcuların Orhan Ak'ın evine götürüldüklerini ve dini telkinler aldıklarını iddia ederken, Hasan Şaş'ın bu durumla mücadele ettiğini de belirtti.

Sami Çölgeçen: Yıllar önce milli futbolcular Orhan Ak'ın evine zorla götürüldüklerini söyledi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Divan Kurulu'nun Haziran ayında yapılan toplantısında bir dönem bazı sarı-kırmızılı futbolcuların Orhan Ak vasıtasıyla zorla FETÖ yapılanmasının içine çekildiğini söyledi ve Hasan Şaş'ın bu dönemde tek başına savaştığını kaydetti.

Oyuncuların bu yapılanma içinde yer almazlarsa oynayamamaktan korktuğunu belirten Çölgeçen, "Milli Takımlara baktığım dönemde, oyunculardan ikisi bana geldi. "Sami Ağabey" dediler "Bizim bir derdimiz var. İsimleri bende saklı. Bizi zorla cuma namazına götürüyorlar ve sonra Orhan Ak'ın evine götürüyorlar dediler. Bize ziyafet veriliyor ve sonra siyah BMW'li bir adam geliyor, bize dini telkinlerde bulunuyor, kitaplar dağıtıyor. Sonra o malum, bizi omuzlarımızdan tutuyor ve 'siz artık bizden oldunuz, Galatasaray'da sırtınız yere gelmez' diyorlar. Biz bundan muntazarız, bunlara uymazsak bu takımda nasıl oynayacağız diyorlar." ifadelerini kullandı.

"HASAN ŞAŞ TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM DEDİ"

O dönem yöneticilerle görüşmesine rağmen bu olayı çözemediğini kaydeden eski idareci, "Benim aklıma ilk gelen Hasan Şaş. Hasan Şaş haberin var mı bunlardan dedim. Ah be abi, bir tek ben mücadele ediyorum, kimse bana yardım etmiyor dedi. Hasan Şaş'ın bu yönünün bilinmesini isterim. Hasan Şaş, Galatasaray'ın batıya açılan penceresine layık, laik bir insan. Bunu sonra idarecilere de söyledim, dehşete düştüm. Galatasaray'da hacılar, hocalar nasıl olur dedim. O zamanlar FETÖ çok moda olduğu için kimse bir şey yapamadı ya da yapmadı. Allah'tan artık kapandı." dedi.

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Galatasaray Sami Çölgeçen FETÖ orhan ak hasan şaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hasan Şaş böylesine Avrupa ya medeniyete açıksa saha içindeki Hasan şaş kim
Volkan'ı sorduk mu yoksa permatik mi vermemiz lazımdı
Hiç açıklama veya Hasan Şaş'ın bile karıştırmaya gerek yoktu ki çünkü Millet neyin ne olduğunu zaten biliyor Sayın Çölgeçen.Bilmeyenler de Ezik oldukları için kuyruk acısı var,fikirleri sabit,it ürür kervan da yürür... Galatasaray kulübünün adını kimse Fetocu diye çıkaramaz. Feto'yu bugün bu hale getiren de başta Erdoğan olmak üzere hükümettir.Önceden birlikte yiyorlardı şimdi birbirini yiyorlar. Bunları iyi izleyin https://tr-tr.facebook.com/Aslanizm10/videos/980692382065241/ https://www.twitter.com/byruhpastasi/status/1002161573413171200
Bizim Hasan Şaş mı Allah Allah yanlış bir durum vardır yanlış hatırlıyor olabilir
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