Sami Khedira Juventus ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Alman futbolcu Sami Khedira'nın sözleşmesini uzattı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan ve üst üste üç lig şampiyonluğu yaşayan Khedira, siyah-beyazlı formayla 80 lig maçında 20 gol attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk günden itibaren kendini evinde hissettiğini belirten Alman futbolcu, kulübün büyük tarihinin bir parçası olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.
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