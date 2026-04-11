SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor

Sami Uğurlu: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, düşme hattında puanların birbirine çok yakın olduğunu ve kalan maçlarda iç saha avantajını da kullanarak ligde kalacaklarını inandığını söyledi.

Sami Uğurlu: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Orkun Kökçü büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topu etkili oldu, savunma arkasına yaptığı koşularda. Beşiktaş’ın savunma zaaflarını kullanmak istedik. 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak ediyordu. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de buradan faydalandı. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliten yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine yakın. Bu maçların 3’ünü kendi sahamızda oynamamız bir avantaj, izleyenler için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ BEŞİKTAŞ"

İki takım arasında oyuncu kalitesi farkı olduğuna değinen Uğurlu, "Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra oyuncuları var. Devre arasındaki transferi de bu ligin kaliteli oyunculardan bazıları" şeklinde konuştu.

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

47 yaşındaki teknik adam, "Ligde kalacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:
"Ligde kalacağımıza inanıyorum. Geldiğimizde devre arası transfer de yapılmadı. İki santrfor ayrıldı. Genelde iyi işler yaptığımızı, mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece az hatayla oynamak lazım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsüTam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Jota Silva 14 hafta sonra golle tanıştıJota Silva 14 hafta sonra golle tanıştı

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.