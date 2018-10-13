İşte Nasri'nin yeni takımı!

Kariyerinde en son Antalyaspor'da oynayan ve ardından 18 ay doping cezası alan Samir Nasri, tekrar küllerinden doğacak mı? Gelecek ay cezası sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız orta sahanın, Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'a transfer olabileceği iddia edildi.
MARCO SILVA GÜVENİYOR
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Everton teknik direktörü Marco Silva, Nasri'nin yaptığı hatalardan ders çıkardığını ve takıma yardımcı olabileceğini düşünüyor. Kariyerinde iki kez Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Nasri, yaklaşık 1.5 yıldır futbol oynamıyor. (Sporx)
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