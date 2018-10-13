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İşte Nasri'nin yeni takımı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Antalyaspoır'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Samir Nasri'nin Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'a transfer olabileceği iddia edildi. Haberde Everton teknik direktörü Marco Silva'nın Nasri'ye güvendiği kaydedildi.

İşte Nasri'nin yeni takımı!

Kariyerinde en son Antalyaspor'da oynayan ve ardından 18 ay doping cezası alan Samir Nasri, tekrar küllerinden doğacak mı? Gelecek ay cezası sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız orta sahanın, Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'a transfer olabileceği iddia edildi.

MARCO SILVA GÜVENİYOR
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Everton teknik direktörü Marco Silva, Nasri'nin yaptığı hatalardan ders çıkardığını ve takıma yardımcı olabileceğini düşünüyor. Kariyerinde iki kez Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Nasri, yaklaşık 1.5 yıldır futbol oynamıyor. (Sporx)


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Everton Samir Nasri'yi transfer etmek istiyorEverton Samir Nasri'yi transfer etmek istiyor
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Anahtar Kelimeler:
Samir Nasri everton Antalyaspor

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