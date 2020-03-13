Sampdoria'da Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'de koronavirüs çıktı

Sampdoria'da koronavirüs şoku yaşanıyor... İtalyan ekibinde daha önce koronavirüs kaptığı açıklanan Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina ve Morten Thorsby'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün açıklamasında oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantina altına alındıkları belirtildi.

Spor dünyasında şu ana kadar koronavirüse yakalanan isimler şöyle:

Daniele Rugani (Juventus)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Antonio La Gumina (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Mikel Arteta (Arsenal)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Timo Hübers (Hannover 96)

Jannes Horn (Hannover 96)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Evangelos Marinakis (Olympiakos)

