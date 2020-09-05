Sampdoria Elneny'nin peşinde!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Muhammed Elneny, gelecek sezon İtalya'da forma giyebilir. Serie A ekibi Sampdoria, Mısırlı orta saha için harekete geçti.
Beşiktaş'ın 2019/2020 sezonu için Arsenal'den kiraladığı oyuncunun kulübüyle 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Türkiye'deki performansıyla beğenileri kazanan Elneny, teknik direktör Arteta'nın vereceği karara göre kadrodan ayrılabilir.
Beşiktaş'ın da kiralamak istediği konuşulan oyuncunun, geleceği için son kararın yakın zamanda verilmesi bekleniyor.
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