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Sampdoria Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdı

İTALYA HABERLERİ  | 07.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Roma'yı çalıştıran ve bu sezon başında Sampdoria'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Eusebio Di Francesco, kulübüyle yollarını ayırdı.

Sampdoria Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Di Francesco ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. İtalyan basını, yıllık kazancı 1,8 milyon euro olan Di Francesco'nun sezon sonuna kadar olan alacağını alarak kulüpten ayrıldığını ifade etti.

50 yaşındaki İtalyan teknik adamın yerine gelmesi en kuvvetli aday ise Beppe Iachini.

Sezona Di Francesco yönetiminde başlayan Sampdoria, 7 haftası geride kalan Serie A'da yalnızca bir galibiyet alabilmiş ve son sıraya demir atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sampdoria Eusebio Di Francesco

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