Sampdoria Mohamed Elneny'e talip oldu

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin önümüzdeki sezon kulübü Arsenal'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Eski takım arkadaşı ve şimdilerde menajeri olan Mikel Arteta'nın Liverpool ile oynanan kupa maçında sahaya sürdüğü Elneny konusunda henüz karar vermediği öğrenilirken durumunun kadrodaki diğer oyunculara bağlı olduğu ifade ediliyor. Arsenal'de orta sahada oynayan Lucas Torreira ve Matteo Guendouzi'nin gelecek sezon için güven verip vermemesi durumuna göre Elneny'nin Arsenal'de kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan İtalyan basını, Sampdoria'nın Elneny'e ilgi duyan şu anki tek kulüp olduğu haberini sayfalarına taşıdı.

Beşiktaş'ta sezon boyunca istikrarlı bir performans gösteren Elneny, siyah beyazlıların Mısırlı oyuncuya yaptığı yeni sezon teklifinin maddi pürüzler sebebiyle kabul edilmedi basına yansımıştı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, 2016'dan bu yana bonservisi Arsenal'de bulunuyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Elneny'nin bonservis bedelinin 5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. (Sporx)

