Şampiyolar Ligi finalinde ilk 11 başlamıştı! Mourinho'nun ilk isteği Real Madrid'in yıldızı Nacho Fernandez oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanırken tecrübeli teknik adam kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir törenle atmıştı.

Teknik direktör konusunu halleden Fenerbahçe, transfere yönelirken özellikle Mourinho'nun gelişi sonrası birçok dünya yıldızı da yazılıp çizilmeye başlanmıştı.

İSTEDİĞİ İLK İSİM BELLİ OLDU

Portekizli hocanın isteklerine göre de hareket edecek yönetim birçok oyuncu ile temaslarını sürdürürken, Mou'nun istediği ilk isim belli oldu.

NACHO FERNANDES...

Buna göre Mourinho, Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoper Nacho Fernandez ile ilgilendiği öğrenildi. Sportif Direktör Mario Branco, İspanyol deviyle sözleşmesi biten ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

A TAKIMA MOU ÇIKARDI

Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.

BİZZAT GÖRÜŞECEK

Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi. Bu sezon 45 resmi maçta görev yapan Nacho özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

EURO2024 SONRASI KARAR

Takvim'in haberine göre, savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kesin kararını turnuva sonrasında vereceği kaydedildi.





