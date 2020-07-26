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Şampiyon Başakşehir kupasını kaldırdı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 21:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu.Tribünlerde yer alan taraftarlar da takımlarının başarısını kutladı.

Şampiyon Başakşehir kupasını kaldırdı!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu 69 puanla lider olarak bitiren Başakşehir, kupasına kavuştu. Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalara turuncu-lacivertli takım üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Kasımpaşa maçının ardından stada hareket eden Medipol Başakşehir, yol boyunca meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarlar da arabalarıyla otobüse eşlik etti.

FUTBOLCULAR SAHNEYE ÇAĞIRILDI

Kupa seremonisi için sahneye önce kulüp çalışanları davet edildi. Ardından turuncu-lacivertli futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla tek tek sahneye çağrıldı. Yabancı futbolcular platforma ülkelerinin bayraklarıyla çıktı. Bunun yanında oyuncuların çoğunluğu kupa ve madalyalarını almaya yanlarında çocuklarıyla geldi.
Süper Lig’de 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Mehmet Topal, Barış Manço’nun ‘Dönence’ şarkısıyla sahneye çıktı.
Turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci de Özel Harekat Marşı eşliğinde sırtında Türk bayrağıyla platforma geldi ve asker selamı verdi.
Takım kaptanlarından Visca’nın bebeğiyle platforma gelip dans etmesi güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Medipol Başakşehir alt yapısından yetişen ve uzun yıllardır formasını giydiği turuncu-lacivertlilerde ilk şampiyonluğunu kazanan kaptan Mahmut Tekdemir ise Zakkum’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısını kullandı.

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'NEREDEN BİLECEKSİNİZ'

Törenden önce Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ve kulüp yöneticileriyle birlikte Başkan Göksel Gümüşdağ da sahneye çıktı. Gümüşdağ’a, Ahmet Kaya’nın ‘Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz’ eşlik etti. Burada kısa bir konuşma yapan Göksel Gümüşdağ, “Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz inandınız, yılmadınız, bize cesaretlendirdiniz. Başta Teknik Direktörümüz Okan Buruk olmak üzere tüm oyuncularıma, sizlere ve tüm Başakşehir ailesine şampiyonluğu armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak için yola çıktık. Centilmenliğimiz, kurumsal yapımızla Türkiye’de model olmak istiyoruz anlayışıyla yola çıktık. Polemikten uzak, sadece futbol. Bu duygumuzu anlattık. Kurucu başkanımız ‘Yolunuz açık olsun’ dedi. Zor günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu ama aile içinde çözdük. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Türkiye’de şampiyonluğumuz için dua eden, Balkanlardan dua eden herkesten Allah razı olsun. Hamd ediyorum Allah’ıma, binlerce şükür” ifadelerini kullandı.

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NİHAT ÖZDEMİR KUPAYI VERDİ

Başakşehir’e 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası gecenin sonunda takdim edildi. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyet korona virüs sebebiyle madalyalarını kendileri taktı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu ve Edin Visca’ya verdi.
Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

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TARAFTARLAR, ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

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FORMA EMEKLİ EDİLDİ

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Başakşehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.

ÇOŞKULU KUTLAMA

Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

OYUNCULAR AÇIKLAMA YAPTI

Alexandru Epureanu: "Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"

Robinho: "Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"

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Danijel Aleksic: "Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik"

Elia: "Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün"

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Demba Ba: "Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz"

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Mert Günok: "Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"

İrfan Can Kahveci: "Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım"

Edin Visca: "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç"

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Aziz Behich: "Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik."

Gökhan İnler: "4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."

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