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Şampiyon boksör Adar Göze: "Hayalim ülkemi yurt dışında temsil etmek"

19 yaşındaki Kick-Bokscu Adar Göze, katıldığı Öncü Fight organizasyonunda şampiyon oldu. 14 Nisan tarihinde gerçekleşen organizasyonda üst kategoride dövüşen genç sporcu 26 Mayıs tarihinde ise Bursa'da düzenlenecek farklı bir organizasyonunda boy gösterecek.

Şampiyon boksör Adar Göze: "Hayalim ülkemi yurt dışında temsil etmek"

14 yaşından bu yana boks, kick-boks ve muaythai sporlarıyla ilgilenen Göze, son dönemde profesyonel maçlara da çıkmaya başladı. Halihazırda bir özel kurumda eğitmen olarak çalışan Göze 14 Nisan tarihinde İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.

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RİNGİ DAR ETTİ

Üst kategoride dövüşen genç sporcu Göze, üst kategoride çıktığı müsabakada baştan sonra üstün boksuyla dikkat çekti. Müsabakayı kazanan Göze şampiyon oldu.

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Daha önceden birçok amatör maça çıkan Göze'nin İstanbul'da elde ettiği çeşitli dereceler de mevcut.

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26 MAYIS'A HAZIRLANIYOR

26 Mayıs tarihinde Bursa'da düzenlenecek farklı bir özel organizasyonda dövüşmeye hazırlanan Göze, antrenmanlarını sıklaştırdı.

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İstanbul Bahçeşehir'de bir özel kurumda eğitmenlik yapan genç boksör gelecekteki hedefini şu sözlerle ifade etti:

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"Boksuma güveniyorum, daha sıkı çalışarak düzenlenen organizasyonlarda başarılar elde ederek dikkat çekmek istiyorum. Bu sayede, yurt dışına çıkarak ülkemi buralarda temsil etme hayalimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum"

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Boks Kick Boks Şampiyon
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