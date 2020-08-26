Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!

Jokey Halis Karataş, Arts Man isimli atına şiddet uyguladığı görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası kişisel Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:

"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."



