SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!

Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

Jokey Halis Karataş, şiddet uyguladığı atından ve onun ilgililerinden özür dilediği bir mesaj yayınladı. Karataş, "Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil" dedi.

Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!

Jokey Halis Karataş, Arts Man isimli atına şiddet uyguladığı görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası kişisel Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:

"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

ff

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
İlk Raikkonen, son Vettel kazandıİlk Raikkonen, son Vettel kazandı
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nafia Kuş'un hedefi altın madalya
Nafia Kuş'un hedefi altın madalya
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması
Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda
Murray ve Williams'tan erken veda
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı
Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.