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Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şampiyon 1. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2019 02:29 | Son Güncelleme

Şampiyon dizisinin yayın tarihi belli oldu. TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi Şampiyon ekrana gelmek için gün sayıyor. Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı'nın da rol alacağı Şampiyon dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı'nın başrollerde oynadığı Şampiyon'un 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı.

Yapımcılığını BSK Yapım'ın, yönetmenliğini Ketche ve Devrim Yalçın'ın, senaristliğini Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün üstlendiği; kadrosunda Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer, Şahin Kendirci, Emir Özyakışır, Berk Yaygın, Mehmet Bozdoğan, İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı, Vedat Erincin ve Meltem Savcı'nın yer alıyor.

Şampiyon, ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe 20.00'de TRT 1'de!

Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı (Tolgahan Sayışman)’nın oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

Son olarak Çukur dizisinde Çeto'yu canlandıran başarılı oyuncu Erkan Avcı ise Şampiyon dizisinde Zafer karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Şampiyon dizisinin kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer ve Emir Özyakışır yer alıyor. Bahar Süer ise dizide, Kafkas'ın (Tolgahan Sayışman) yengesi Mücella karakterine hayat verecek.

ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?
Tolgahan Sayışman’ın “Kafkas” lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’na hayat vereceği “Şampiyon” çok konuşulacak. Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve bir raunt daha diyecek.
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TOLGAHAN SAYIŞMAN SIKI BİR PROGRAMLA ROLE HAZIRLANIYOR
Dizinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman set ile antrenmanlar arasında mekik dokuyor. Sayışman, Mücahit Kulak ile sıkı bir çalışma programıyla rolüne hazırlanıyor.

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ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tolgan Sayışman
Emir Özyakışır
Erdal Özyağcılar
Erkan Avcı
İlayda Alişan
Yıldız Çağrı Atiksoy
Emir Özyakışır
Mehmet Bozdoğan
Halit Özgür Sarı
Vedat Erincin
Şahin Kendirci

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