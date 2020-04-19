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Şampiyon dövüşçü Willi Ott müslüman oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Avusturya’nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "İslam inancıyla çok daha güçleneceğimi hissediyorum. Oruç tutacağım gün için sabırsızlanıyorum" dedi.

Şampiyon dövüşçü Willi Ott müslüman oldu

Geçtiğimiz yıl yönetim kurulu başkanlığını Bülent Sağlam’ın yaptığı Vendetta organizasyonunda Avusturya şampiyonu da olan Willi Ott, Müslüman oldu. İstanbul’da da ringe çıkan Ott için Bülent Sağlam, "Kendisi zaman zaman salonumuza da gelerek antrenmanlar yapıyor. Maç galalarımızda ringlere çıkarak büyük başarılara imza atıyordu. Kendisi dövüş sporlarında çok yetenekli ve başarılı bir sporcudur. Dinimize karşı ilgisini son zamanlarda fark etmiştik. Salonumuzda da çeşitli sohbetler oluyordu. Şayet böyle bir sporcunun İslam’ı seçmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.

OTT: İSLAMDAN GÜÇ ALIYORUM

Kendi salonunda çok sayıda Müslüman sporcu ile çalıştığını belirten şampiyon dövüşçü Willi Ott, "Aslında şimdiye kadar reklam olmasın diye konuşmuyordum ancak belki başka insanlara da ilham kaynağı olur diye bu seçimimi anlatmaya karar verdim. Tanıdığım Müslümanların ne kadar temiz ve güzel ahlaklı olduğunu gördüm. İslam dinindeki adaleti de görünce çok hoşuma gitti. Bu konuyu uzun zaman inceledikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İslam’ın insana güç verdiğini fark ettim. İlk ramazanda orucumu yakında tutacağım ve bunun için çok sabırsızlanıyorum. İslam inancıyla çok daha güçleneceğimi hissediyorum. Sosyal medya üzerinden milyonlarca mesaj aldım ve bunları maalesef tek tek cevaplayamayacağım için üzgünüm. Ancak bu mesajlar bana daha büyük güç verdi" açıklamasını yaptı.

Dövüş sporları yazarı ve Vendetta organizasyon basın danışmanı Vedat Alyaz, son dönemlerde dinimize olan ilginin arttığını belirterek, "Avrupa’da çok sayıda camide hoparlörden ezanların okunmasına müsaade edilmesi ve birçok kilisede Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edilmesi Avrupa’daki insanların dinimizi yakından tanımasına ve araştırmasına vesile oldu" şeklinde konuştu.

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