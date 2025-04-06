SPOR

71
65
51
47
44
42
39
38
38
38
36
34
34
33
31
31
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Şampiyon Fenerbahçe oldu!

Şampiyon Fenerbahçe oldu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyon, Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-lacivertliler, finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti.

Şampiyon Fenerbahçe oldu!

Kanarya, müthiş çekişmeli geçen maçın setlerini 26-24, 25-22 ve 28-26’yla kazandı. 10. kez finalde boy gösteren Sarı Melekler, üst üste iki, toplamda ise 5. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Medicana, bu şampiyonluğun ardından önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. Yapılan kupa töreninin ardından sarı-lacivertli voleybolcular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Sezona Şampiyonlar Kupası ile başlayan Sarı Melekler, Kupa Voley’i de kazanıp 2’de 2 yaptı.

MVP VARGAS SEÇİLDİ

Melissa Vargas, Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratıyor. Milli voleybolcu, Eczacıbaşı karşısında ürettiği 26 sayıyla galibiyetin mimarıydı. 25 yaşındaki Küba asıllı Türk oyuncu, bu performansıyla ‘Finalin En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçildi. Vargas’a ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

FAİR-PLAY İŞTE BUDUR

Finalin oynandığı İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda müthiş görüntüler vardı. Derbiyi yan yana izleyen iki takım taraftarları, dostluk örneği sergiledi. Yaşanan tablo, “İşte sporda Fair-Play ruhu budur” dedirtti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Trabzonspor Trabzonspor

Real Madrid şampiyonluk yarışında yara aldı!Real Madrid şampiyonluk yarışında yara aldı!
Fransa'da şampiyon belli oldu! Ligin bitmesine...Fransa'da şampiyon belli oldu! Ligin bitmesine...
Anahtar Kelimeler:
Voleybol fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Acil koduyla gönderildi! ABD'de bu olay konuşuluyor: "7 gün içinde ülkeyi hemen terk edin"

Acil koduyla gönderildi! ABD'de bu olay konuşuluyor: "7 gün içinde ülkeyi hemen terk edin"

Korkunç olay! 14 yaşındaki Gülden öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

Korkunç olay! 14 yaşındaki Gülden öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

Real Madrid şampiyonluk yarışında yara aldı!

Real Madrid şampiyonluk yarışında yara aldı!

Mourinho Brezilya yolcusu mu? 'Burun sıkma' vakası iştahlarını kabarttı

Mourinho Brezilya yolcusu mu? 'Burun sıkma' vakası iştahlarını kabarttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.