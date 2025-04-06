Şampiyon Fenerbahçe oldu!

Kanarya, müthiş çekişmeli geçen maçın setlerini 26-24, 25-22 ve 28-26’yla kazandı. 10. kez finalde boy gösteren Sarı Melekler, üst üste iki, toplamda ise 5. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Medicana, bu şampiyonluğun ardından önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. Yapılan kupa töreninin ardından sarı-lacivertli voleybolcular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Sezona Şampiyonlar Kupası ile başlayan Sarı Melekler, Kupa Voley’i de kazanıp 2’de 2 yaptı.

MVP VARGAS SEÇİLDİ

Melissa Vargas, Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratıyor. Milli voleybolcu, Eczacıbaşı karşısında ürettiği 26 sayıyla galibiyetin mimarıydı. 25 yaşındaki Küba asıllı Türk oyuncu, bu performansıyla ‘Finalin En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçildi. Vargas’a ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

FAİR-PLAY İŞTE BUDUR

Finalin oynandığı İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda müthiş görüntüler vardı. Derbiyi yan yana izleyen iki takım taraftarları, dostluk örneği sergiledi. Yaşanan tablo, “İşte sporda Fair-Play ruhu budur” dedirtti.