ŞAMPİYON GALATASARAY!

Dakika 80 gibi insanların aklında Osimhen’de son hafta Kasımpaşa deplasmanında cezalı durumu düşmüşken acaba mı? ne oluyor gibisinden sorular akıllardan geçti. Neyse artık lig de bitti tartışmalarda. Şampiyon belli oldu. Sayın başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’u 4 yılda elde ettikleri büyük başarıdan ötürü tebrik ederim. Hayal edilmesi zor isimleri, zor şartlarda getirmeyi başardılar. Hayalleri süsleyen Avrupa başarısını da bu sene itibariyle ulaştılar. Daha da iyileri neden olmasın! Bu kadro, bu yatırım, bu taraftar bunu sonuna kadar hak ediyor. Ne denir ki tebrik ederiz. Gelecek sezon ülkemiz futbolu adına daha da iyi olsun...

ICARDI İLE DEVAM MI TAMAM MI?

Türkiye’de taraflı tarafsız yeni bir nesli sarı-kırmızılı yapan Arjantinli yıldız için artık karar verme vakti geldi. Sezon boyunca Icardi sorularına lig sonrası konuşulur diyenler artık görev başına.

Ne yapılmalı? Bana göre Mauro Icardi’yi Galatasaray kariyerinde sakatlıktan önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerek. Sakatlıktan önce müthiş bir etki ama Tottenham maçında sakatlandığından beri de bir o kadar geriye gidiş söz konusu. Sanıyorum ki ‘Aşkın Olayım’ Rams Park’ta son kez söylendi diye hissediyorum. Taraftarın kalbinde her daim farklı bir anlamda kalacak. Her şey tadında güzel diye boşuna denmiyor. Uzattıkça sevgi azalır. Var olandan yersin. Ne kalp kırmaya değer, ne de akıllardaki Icardi imajını zedelemeye lüzum var. Aklımızda her daim güler yüzüyle, attığı gollerle, taraftara olan sevgisiyle kalmalı. Daha da zorlanırsa o imaj zedelenir…

SEÇİM GÜNDEMİ ŞİMDİDEN HAREKETLİ!

Fenerbahçe’de daha öncede belirttiğim üzere aslında şampiyonluğa pek de bir inanç yoktu son haftalarda. Öyle ki Tedesco ve Devin Özek’in yollanışı, seçim kararı alınması vs kafaca sezonun bittiğinin göstergesiydi. Yeni sezon hazırlıkları başladı bile.

Bugün itibariyle masada 2 aday var. Efsane başkanlardan Aziz Yıldırım ile yeni bir kan Hakan Safi. Seçime 1 aydan kısa bir süre var. Hatta listeler bile netleşmedi. Kıran kırana geçecek bir yarış olacak gibi. Vaatler çok ama çok önemli. Henüz üst perdeden isimler lanse edilmedi ama alttan alta konuşuluyor.

Hakan Safi için liste başı İsmail Kartal gibi gözükse de yabancı bir teknik direktör olma ihtimali de ciddi anlamda var. Glasner, Xabi Alonso, Filipe Luis, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola’nın ismi geçiyor. Dünya futbolunun pırlanta gibi isimleri hepsi. Gerçekçi olmak gerekirse Xabi işi olmaz gibi. Onun dışındakilerde gayet Fenerbahçe kalibresinde ve gelişime açık da isimler.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ise, seçilmesi halinde birlikte çalışacağı teknik direktörü ve transfer edeceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını duyurdu. Bu pozitif mi yansır negatif mi bilemedim. Rakibin elinde bir listeyle ve isimlerle gelirken senin sessiz kalman bence eksi yazar. Hatta insanların aklında Aykut Kocaman vaadinin tepki çekmesinden sonra bilerek açıklamıyor yoksa oy kaybeder şeklinde algı bile oluştu. Seçimi kazanırsa Aykut hocayı getirir gibi bir fikir bile var. İşte hocayı ve transferleri seçim vaadi olarak açıklamayınca bu tarz doğru/yanlış algılarla da uğraşmak durumunda kalıyorsun. Bence derhal bu hatadan vazgeçilmeli.