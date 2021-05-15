Şampiyon kaç para kazanacak? Şampiyon olan takım kasasını dolduracak

Süper Lig'de şampiyon takım ne kadar kazanacak? gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Şampiyonluk maçlarının oynanacağı 42. haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyon olursa ne kadar kazanacak? sorusu araştırılıyor. İşte, detaylar...

ŞAMPİYON TAKIM NE KADAR KAZANACAK?

Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü ise alt ligler için ayrıldı. Kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak verilecek. Buna göre; bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşecek.

Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyonun liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olacak kulüplere verilecek.

