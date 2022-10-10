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Şampiyon kick boksçu, İzmir'deki motosiklet kazasında hayatını kaybetti

10.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyon kick boksçu, İzmir'deki motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmirli genç kick boks sporcusu Mahmut Soysüllü, Urla ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Soysüllü'nün (17) kullandığı motosiklet, Kalabak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürüklenen gencin öldüğünü belirledi.

Soysüllü'nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahmut Soysüllü'nün Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğu, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyonluk kazandığı belirtildi.

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