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Şampiyon setinde Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı'ya doğum günü sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

TRT 1'in pazar akşamları ekrana gelen iddialı dizisi Şampiyon'un ekibi, başrol oyuncuları Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı'ya, sette doğum günü kutlaması yaptı.

Şampiyon setinde Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı'ya doğum günü sürprizi

TRT 1’in yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırkavaç)‘nin oturduğu ve senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ ün kaleme aldığı ‘’Şampiyon’’ dizisinin setinde geçtiğimiz gün keyifli dakikalar yaşandı.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan‘ın da sürpriziyle şenlenen sette hem Tolgahan Sayışman hem Erkan Avcı’ya doğum günü kutlaması yapıldı.

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Pazar akşamlarının sevilen dizisinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı, Şahin Kendirci, Berna Koraltürk, Mehmet Bozdoğan, Bahar Süer, Berk Yaygın, küçük oyuncu Emir Özyakışır gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tolgahan sayışman Erkan Avcı şampiyon dizisi

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