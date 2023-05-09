Şampiyon takıma gidiyor! Serdar Dursun sezon sonu masaya oturup imzayı atacak...

Serdar Dursun'un talipleri her geçen gün artıyor... Süper Lig'den birçok takımla adı geçen milli oyuncuyu şimdi de Samsunspor istedi. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı neredeyse kesin gibi...

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine verdiği talimatla, ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini söyleyen Serdar, takım bulması işin araştırma yapması gerektiğini ifade etti.

SON TALİBİ SAMSUNSPOR

TFF 1. Lig'de sezon daha bitmeden şampiyonluğa ulaşan Samsunspor, önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Süper Lig'de mücadele edebilecek bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, forvet için Serdar Dursun'u listesine ekledi. Serdar Dursun'un bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, sezon biter bitmez masaya oturacağı öğrenildi.



