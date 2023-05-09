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Şampiyon takıma gidiyor! Serdar Dursun sezon sonu masaya oturup imzayı atacak...

09.05.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk 11'de forma giyebileceği bir takımda top koşturmak isteyen milli oyuncuya TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Samsunspor talip oldu.

Şampiyon takıma gidiyor! Serdar Dursun sezon sonu masaya oturup imzayı atacak...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Serdar Dursun'un talipleri her geçen gün artıyor... Süper Lig'den birçok takımla adı geçen milli oyuncuyu şimdi de Samsunspor istedi. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü ismin sezon sonunda takımdan ayrılacağı neredeyse kesin gibi...

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine verdiği talimatla, ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini söyleyen Serdar, takım bulması işin araştırma yapması gerektiğini ifade etti.

SON TALİBİ SAMSUNSPOR

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TFF 1. Lig'de sezon daha bitmeden şampiyonluğa ulaşan Samsunspor, önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Süper Lig'de mücadele edebilecek bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, forvet için Serdar Dursun'u listesine ekledi. Serdar Dursun'un bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, sezon biter bitmez masaya oturacağı öğrenildi.


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Samsunspor Serdar Dursun fenerbahçe sezon süper li

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