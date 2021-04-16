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Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

16.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı.

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törende sarı-siyahlı takıma kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Suat Güler, Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'a ikincilik şiltini TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu verdi.

Play-off final serisinin en değerli oyuncusu VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi. Bu sporcuya ödülünü asbaşkan Suat Güler takdim etti.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, törenden sonra yaptığı açıklamada, VakıfBank Spor Kulübü olarak 35 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.

VakıfBank'ın 35 yıl içinde 31. kupasını kazandığını belirten Üstünsalih, "Bugün üst üste 3, toplam 12. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, taraftarımıza, sponsorumuza, camiamıza çok teşekkür ediyorum. İki sezondur toplam 56 maç oynadık, bunların 54'ünü kazandık. Bu, kadın voleybol liginin kalitesini ortaya koyuyor." diye konuştu.

NESLİHAN DEMİR: kEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI

Kulüp genel menajeri Neslihan Demir, şampiyonluğu çok isteyerek sezona başladıklarını ve buna ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm takımlara ve tüm sporculara zor anlar yaşattığını belirten Demir, "Özveriyle sezon sonuna kadar geldik. Seride 2-0 öndeyken rakibimiz koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkamadı ve hükmen mağlup sayıldılar. Biz bunu çok üzücü buluyoruz, çünkü Fenerbahçe Opet bizim rekabet etmekten çok keyif aldığımız bir kulüp. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da voleybol şölenini devam ettirebilseydik." ifadelerini kullandı.

Kendi oyuncularının da sezon içinde koronavirüse yakalandığını aktaran Demir, "Ama Fenerbahçe Opet'in yaşadıkları çok şanssız bir zamana geldi. Bizi eleştirebilirler ama geçen sene de lig durdu ve şampiyon ilan edilmedi. Biz de o zaman bunu anlayışla karşıladık, çünkü biz de birinci bitirmiştik." şeklinde görüş belirtti.

GİOVANNİ GUİDETTİ: OYNAYARAK BİTİRMEK İSTEDİK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, seride 2-0 öndeyken talihsiz bir olay yaşandığını kaydederek, "Biz oynayarak bu seriyi bitirmek isterdik. O yüzden üzgünüm. Bu şampiyonluk için geçen seneden beri çalışıyoruz. İki yıldır sadece iki kez mağlup olduk. Bu şampiyonluğu iki senenin sonunda hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu final için Fenerbahçe Opet'le serideki maçın oynanmasını özellikle istediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Çünkü 1 Mayıs'ta çok güçlü bir takımla oynayacağız. Şu anda dünyanın en iyi takımı. Finale iyi maçlar yaparak da hazırlanmak istiyordum. Ama biz de VakıfBank olarak her güçlü takımla oynayabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

12. ŞAMPİYONLUK

Ligde 2-0 önde olduğu play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in Kovid-19 vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sarı-siyahlılar, 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018 ve 2019 yıllarının ardından tarihlerindeki 12. şampiyonluklarına ulaştı.

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VakıfBank
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