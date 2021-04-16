Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

VakıfBank'ın 35 yıl içinde 31. kupasını kazandığını belirten Üstünsalih, "Bugün üst üste 3, toplam 12. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, taraftarımıza, sponsorumuza, camiamıza çok teşekkür ediyorum. İki sezondur toplam 56 maç oynadık, bunların 54'ünü kazandık. Bu, kadın voleybol liginin kalitesini ortaya koyuyor." diye konuştu.

NESLİHAN DEMİR: kEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI

Kulüp genel menajeri Neslihan Demir, şampiyonluğu çok isteyerek sezona başladıklarını ve buna ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm takımlara ve tüm sporculara zor anlar yaşattığını belirten Demir, "Özveriyle sezon sonuna kadar geldik. Seride 2-0 öndeyken rakibimiz koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkamadı ve hükmen mağlup sayıldılar. Biz bunu çok üzücü buluyoruz, çünkü Fenerbahçe Opet bizim rekabet etmekten çok keyif aldığımız bir kulüp. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da voleybol şölenini devam ettirebilseydik." ifadelerini kullandı.

Kendi oyuncularının da sezon içinde koronavirüse yakalandığını aktaran Demir, "Ama Fenerbahçe Opet'in yaşadıkları çok şanssız bir zamana geldi. Bizi eleştirebilirler ama geçen sene de lig durdu ve şampiyon ilan edilmedi. Biz de o zaman bunu anlayışla karşıladık, çünkü biz de birinci bitirmiştik." şeklinde görüş belirtti.

GİOVANNİ GUİDETTİ: OYNAYARAK BİTİRMEK İSTEDİK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, seride 2-0 öndeyken talihsiz bir olay yaşandığını kaydederek, "Biz oynayarak bu seriyi bitirmek isterdik. O yüzden üzgünüm. Bu şampiyonluk için geçen seneden beri çalışıyoruz. İki yıldır sadece iki kez mağlup olduk. Bu şampiyonluğu iki senenin sonunda hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.