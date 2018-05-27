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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Kazanan, 3-1'lik skorla Real Madrid oldu ve üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Dev final sonrası capsler, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

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Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yenerek üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından capsler sosyal medyaya damga vurdu. İşte o capsler...

Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yenerek üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından capsler sosyal medyaya damga vurdu. İşte o capsler...
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Şampiyonlar Ligi finali capsleri!

Şampiyonlar Ligi finali capsleri!
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Anahtar Kelimeler:
real madrid liverpool şampiyonlar ligi finali

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