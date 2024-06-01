Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Real Madrid-Borussia Dortmund mücadelesi öncesi İspanyol ekibinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler için Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.
Sarı-Lacivertliler'in bu paylaşımı sonrası Güler de yanıt vermeyi ihmal etmedi.
Fenerbahçe, Arda Güler için yaptığı paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullanmıştı.
Arda Güler, Fenerbahçe'nin kendisine başarı dileğinde bulunduğu paylaşıma, "Ailem, teşekkür ederim." yorumunda bulundu.