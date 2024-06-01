SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için Fenerbahçe'den bir paylaşım gelirken genç yıldız da bu paylaşıma yanıt verdi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Real Madrid-Borussia Dortmund mücadelesi öncesi İspanyol ekibinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler için Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertliler'in bu paylaşımı sonrası Güler de yanıt vermeyi ihmal etmedi.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

442701c2226346828f5a3c74676371c8

Fenerbahçe, Arda Güler için yaptığı paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLEM, TEŞEKKÜR EDERİM"

arda-guler-real-madrid-2023-2024-1711029152-132371

Arda Güler, Fenerbahçe'nin kendisine başarı dileğinde bulunduğu paylaşıma, "Ailem, teşekkür ederim." yorumunda bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttıMourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı
Gündem olacak Jose Mourinho açıklaması!Gündem olacak Jose Mourinho açıklaması!
Dünya çapında ses getiren Filistin protestosu: Formalarındaki o detay dikkat çekiyor!Dünya çapında ses getiren Filistin protestosu: Formalarındaki o detay dikkat çekiyor!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe real madrid şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin adayı belli oldu! Özgür Özel duyurdu

CHP'nin adayı belli oldu! Özgür Özel duyurdu

Sapık üvey baba tutuklandı! Kendisini savunacak avukat bulamadı

Sapık üvey baba tutuklandı! Kendisini savunacak avukat bulamadı

Arda'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!

Arda'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt!

Gündem olacak Jose Mourinho açıklaması!

Gündem olacak Jose Mourinho açıklaması!

Dünya çapında ses getiren Filistin protestosu: Formalarındaki o detay dikkat çekiyor!

Dünya çapında ses getiren Filistin protestosu: Formalarındaki o detay dikkat çekiyor!

Mertens kararını verdi! Gelecek sezon...

Mertens kararını verdi! Gelecek sezon...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.