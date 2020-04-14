Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Avrupa Ligi finali Ağustos'ta

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), UEFA'nın kulüp organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayında bitirilme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Cadena SER'in haberine göre Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayında finallerinin yapılarak bitirileceği iddia edilirken maçların seyircisiz olacak şekilde tarafsız sahada oynanması konusunda da fikr birliğine varıldığı belirtildi. Haberde ayrıca daha önce çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçların tek maç üzerinden oynanacağı da iddia edildi.
Haberde ayrıca 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılması konusunda da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
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