Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal duvarı! PSG sıfır çekti...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde nefesler tutuldu. Arsenal ile PSG arasında oynanan dev finalin ilk 30 dakikası, futbolda topla oynamanın her zaman skora yansımadığını kanıtlayan çok çarpıcı istatistiklere sahne oldu.

PSG TOPA SAHİP, ARSENAL SKORA

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve erken bulduğu golle avantajı eline geçiren İngiliz temsilcisi Arsenal, golden sonra adeta kalesine etten bir duvar ördü. Mücadelenin ilk yarım saatlik diliminde topun kontrolünü tamamen eline alan ve %73'lük topla oynama oranına ulaşan Fransız devi PSG, bu ezici üstünlüğe rağmen hücum bölgesinde hiçbir varlık gösteremedi.

İSTATİSTİKLER PSG'NİN ÇARESİZLİĞİNİ KANITLADI

Arsenal savunmasının kusursuz disiplini ve alan kapatmadaki başarısı, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızlarını çaresiz bıraktı. Fransız ekibinin maçın ilk 30 dakikasındaki hücum istatistikleri beklentilerin çok uzağında kaldı.

İlk yarım saatte PSG'nin hücum verileri şu şekilde gerçekleşti:

Gol Pozisyonu: 0

İsabetli Şut: 0

İsabetli Orta: 0

Gol Beklentisi (xG): 0.00

Bu çarpıcı rakamlar, uzun süre topu ayağında tutan PSG'nin, Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kurguladığı savunma sistemi karşısında çözüm üretmekte ne kadar zorlandığını net bir şekilde ortaya koydu.