Galatasaray'da Yaser Asprilla ile yollar ayrılıyor! İspanya'ya dönüyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla İspanyol ekibi Girona'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Yaser Asprilla'nın Süper Lig macerası kısa sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı genç yetenekle sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

İspanyol spor basınının önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, 22 yaşındaki oyuncunun performansını yeterli bulmadı ve sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Devre arasından bu yana sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maça çıkan ancak bu süreçte takıma hiçbir gol veya asist katkısı sağlayamayan Asprilla, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bonservisini elinde bulunduran Girona'ya geri dönecek.