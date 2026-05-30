Galatasaray'da Yaser Asprilla ile yollar ayrılıyor! İspanya'ya dönüyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla İspanyol ekibi Girona'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Yaser Asprilla'nın Süper Lig macerası kısa sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı genç yetenekle sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol spor basınının önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, 22 yaşındaki oyuncunun performansını yeterli bulmadı ve sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Devre arasından bu yana sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maça çıkan ancak bu süreçte takıma hiçbir gol veya asist katkısı sağlayamayan Asprilla, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bonservisini elinde bulunduran Girona'ya geri dönecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum