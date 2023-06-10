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Şampiyonlar Ligi finalinde tribünleri salladı! Dünya Kupası'na damga vuran Ivana Knöll bu kez İstanbul'da yerini aldı...

10.06.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın eski güzellik kraliçesi Ivana Knöll, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda tribündeki cesur kıyafetleriyle kısa sürede ün kazanmıştı. Sosyal medyada 3 milyonu aşan takipçiye ulaşan Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Knöll; yine cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekerken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Şampiyonlar Ligi finalinde tribünleri salladı! Dünya Kupası'na damga vuran Ivana Knöll bu kez İstanbul'da yerini aldı...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen Ivana Knöll kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Turnuvadaki maçlarda yer alarak adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ivana Knöll bu kez Şampiyonlar Ligi final maçı için soluğu İstanbul’da aldı.

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Dünyanın merakla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya geldi.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

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Dev final öncesinde taraftarlar tribündeki yerlerini alırken, Dünya Kupası'na damga vuran Ivana Knöll erkenden stadyuma giriş yaptı.

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Hırvatistan'ın eski güzellik kraliçesi Knöll, tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

Ivana Knöll'ün tribünde verdiği pozlar ve kıyafeti sosyal medyanın gündemine oturdu.


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