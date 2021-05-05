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Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak

05.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi.

UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci müjdesi geldi.

UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı. Kalan biletlerin yerel organizasyon komitesine, UEFA'ya, ulusal derneklere, ticari ortaklara ve yayıncılara dağıtılacağı öğrenildi. Dev finalde stadın 3'te 1 kapasitesi olmak üzere 25 bin seyirci alınması bekleniyor.

İLK FİNALİST MANCHESTER CİTY

İstanbul'da oynanacak final için ilk bileti, dün oynanan yarı final rövanş maçında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup eden İngiliz devi Manchester City aldı. City'nin rakibi bu akşam oynanacak Chelsea-Real Madrid maçının ardından belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

VİDEO: AA

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
alın alın ,millet sonra uğraşsın
türklere geçer li mi yoksa yabanci yurtlaşlara mi hazır olun beyler.

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