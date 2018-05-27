Liverpool kalecisi Karius ile karşılaştırılan Eray İşcan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

1 / 17 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenip şampiyon olurken finale Liverpool kalecisi Karius damga vurdu.

2 / 17 Mücadelede 2 hatalı gol yiyen ve maçın ardından göz yaşlarını tutamayan Karius, gecenin en çok konuşulan ismi olurken sosyal medyada taraftarlar, Karius ile Eray İşcan'ı karşılaştırdı.

3 / 17 Galatasaray, 2013/14 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid ile eşleşmiş ve Eray İşcan, deplasmandaki mücadelede Gareth Bale'dan yediği aşırtma frikik golü ile gündemi meşgul etmişti.

4 / 17 İşte tarihi final sonrası sosyal medyada Eray İşcan yankıları...

5 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

6 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

7 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

8 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

9 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

10 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

11 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

12 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

13 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

14 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

15 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

16 / 17 Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!