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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sosyal medyaya Galatasaray kalecisi Eray İşcan damga vurdu.

Liverpool kalecisi Karius ile karşılaştırılan Eray İşcan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenip şampiyon olurken finale Liverpool kalecisi Karius damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenip şampiyon olurken finale Liverpool kalecisi Karius damga vurdu.
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Mücadelede 2 hatalı gol yiyen ve maçın ardından göz yaşlarını tutamayan Karius, gecenin en çok konuşulan ismi olurken sosyal medyada taraftarlar, Karius ile Eray İşcan'ı karşılaştırdı.

Mücadelede 2 hatalı gol yiyen ve maçın ardından göz yaşlarını tutamayan Karius, gecenin en çok konuşulan ismi olurken sosyal medyada taraftarlar, Karius ile Eray İşcan'ı karşılaştırdı.
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Galatasaray, 2013/14 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid ile eşleşmiş ve Eray İşcan, deplasmandaki mücadelede Gareth Bale'dan yediği aşırtma frikik golü ile gündemi meşgul etmişti.

Galatasaray, 2013/14 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid ile eşleşmiş ve Eray İşcan, deplasmandaki mücadelede Gareth Bale'dan yediği aşırtma frikik golü ile gündemi meşgul etmişti.
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İşte tarihi final sonrası sosyal medyada Eray İşcan yankıları...

İşte tarihi final sonrası sosyal medyada Eray İşcan yankıları...
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
11 / 17

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!
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Şampiyonlar Ligi eray işcan

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