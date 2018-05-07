Şampiyonlar Ligi finalini Milorad Mazic yönetecek!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Bayern Münih'i saf dışı bırakan İspanyol devi Real Madrid, finalde Cengiz Ünderli Roma'yı eleyerek turnuvanın dışına iten Liverpool ile karşılaşacak.

26 Mayıs Cumartesi günü NSC Olimpiyskiy'de oynanacak bu zorlu mücadelede Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.

Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

