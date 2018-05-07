SPOR

Şampiyonlar Ligi finalini Milorad Mazic yönetecek!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak final karşılaşmasını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

Şampiyonlar Ligi finalini Milorad Mazic yönetecek!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Bayern Münih'i saf dışı bırakan İspanyol devi Real Madrid, finalde Cengiz Ünderli Roma'yı eleyerek turnuvanın dışına iten Liverpool ile karşılaşacak.

26 Mayıs Cumartesi günü NSC Olimpiyskiy'de oynanacak bu zorlu mücadelede Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.

Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Türkiye'den ABD'ye sert yanıtTürkiye'den ABD'ye sert yanıt
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid liverpool Şampiyonlar Ligi Milorad Mazic

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi finalini Milorad Mazic yönetecek!

Şampiyonlar Ligi finalini Milorad Mazic yönetecek!

'Devler Ligi'nde taraftarlar gole doydu

'Devler Ligi'nde taraftarlar gole doydu

Roma - Liverpool maç özeti izle: Mucizeye zaman yetmedi! (Roma 4-2 Liverpool maç sonucu)

Roma - Liverpool maç özeti izle: Mucizeye zaman yetmedi! (Roma 4-2 Liverpool maç sonucu)

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

Devler Ligi'nde tarihi maç! Finalin adı belli oldu

Roma - Liverpool CANLI YAYIN

Roma - Liverpool CANLI YAYIN

Jerome Boateng'den Cüneyt Çakır'a eleştiri!

Jerome Boateng'den Cüneyt Çakır'a eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.