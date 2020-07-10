Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Ayrıca Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya’nın Atalanta, İspanya’nın Atletico Madrid, Almanya’nın Leipzig ve Fransa’nın PSG takımları son 8’e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos’taki maçların ardından belli olacak.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, saat 13.00’te yapılacak. Organizasyon da beINSPORTS Haber ve beINSPORTS1 kanallarından takip edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.