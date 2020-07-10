SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Ayrıca Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya’nın Atalanta, İspanya’nın Atletico Madrid, Almanya’nın Leipzig ve Fransa’nın PSG takımları son 8’e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos’taki maçların ardından belli olacak.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, saat 13.00’te yapılacak. Organizasyon da beINSPORTS Haber ve beINSPORTS1 kanallarından takip edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

SON 16 TURU

7-8 AĞUSTOS

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-R.Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.

ÇEYREK FİNALLER

12-15 AĞUSTOS

Atalanta

Atletico Madrid

RB Leipzig

PSG

Not: Son 16 Turu'nda rövanş oynayacak takımlar da çeyrek final ve yarı final kura çekiminde yer alacak.

YARI FİNALLER

18-19 AĞUSTOS

FİNAL

23 AĞUSTOS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü
Japon futbolcu Rostov'a transfer olduJapon futbolcu Rostov'a transfer oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık

F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık

Kartal, Kasımpaşa'yı 90'da devirdi!

Kartal, Kasımpaşa'yı 90'da devirdi!

UEFA kalan maçlar için kararını verdi! Başakşehir...

UEFA kalan maçlar için kararını verdi! Başakşehir...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

10 gol yediği maçta, maçın adamı oldu

10 gol yediği maçta, maçın adamı oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Real uzatmada bitirdi!

Real uzatmada bitirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir'in rakibi belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başlıyor!

İsveç'in Kvarnsveden takımında oynayan Ferhan Abiç yükselişe geçti!

Ferhan Abiç yükselişe devam ediyor

Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti

Japon futbolcu Rostov'a transfer oldu

Senegal'de futbol liglerinde sezon şampiyonlar belirlenmeden sona erdi

Senegal'de ligler tescil edildi

UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final tarihleri açıklandı!

Şampiyonlar Ligi maç tarihleri açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.