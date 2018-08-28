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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi grup aşamaları için kura çekimi heyecanla bekleniyor. Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sadece Galatasaray temsil edecek. geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı kazanmıştı. Peki UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray hangi torbadan katılıyor? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri? İşte Şampiyonlar ligi kura çekimine dair detaylar...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olarak gösteriliyor. Devlerin sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi sadece Galatasaray temsil edecek. Gruplara doğrudan katılacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimine hangi torbadan katılacak merak ediliyor. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA tarafından resmi sitede açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine Monaco'daki Grimaldi Forum ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA'nın resmi sitesi üzerinden online canlı olarak takip edebileceğiniz Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Türkiye'den yayınlayacak kanal resmi olarak açıklanmadı fakat geçen senelerde olduğu gibi TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY, KURA ÇEKİMİNE HANGİ TORBADAN KATILIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz olan Galatasaray, grup aşaması kura çekimine 4. torbadan katılacak. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda UEFA'dan aldığı ceza ve geçen sene Avrupa Ligi'ne erken veda etmesi nedeniyle son iki sezonunda takım puanı düştü. Bu puanların hesaplanması için de son 5 sezona bakılıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi, şu anda sadece 1. torbadaki takımlar kesinleşti. 28-29 Ağustos'ta yapılacak play off rövanş maçları sonrasında diğer torbalar da kesinlik kazanacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise içinde olduğu 4. torbadaki takımlar hariç aşağıda yer alan 1., 2, 3. torbadaki takımlar...

1.TORBA (KESİN)
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
PSG
Man City
Juventus
Lokomotiv Moskova
Barcelona

2.TORBA
Tottenham
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli

3.TORBA
Liverpool
Monaco
Roma
Schalke
CSKA Moskova
Lyon

4.TORBA
Galatasaray
Valencia
Club Brugge
Hoffenheim
Inter
Viktoria Plzen

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