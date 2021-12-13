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Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapılan hata nedeniyle tekrarlanacak

13.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, yapılan prosedür hatası nedeniyle Şampiyonlar Ligi kurasının tekrarlanacağını açıkladı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Manchester United ve Villarreal, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer almıştı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapılan hata nedeniyle tekrarlanacak

UEFA, yapılan prosedür hatası nedeniyle Şampiyonlar Ligi kurasının tekrarlanacağını açıkladı.

İlk turda aynı grupta mücadele eden Manchester United ve Villarreal, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer almıştı.

Villarreal, kurada kendi grubundan çıkan Manchester United ile eşleşmiş ancak iki takım aynı grupta yer aldığı için bu kura geçersiz sayılmış ve İspanyol ekibi Manchester City ile eşleşmişti.

Yapılan bu hata, Atletico Madrid'in muhtemel rakipleri arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açmıştı.

Yeni kura çekimi TSİ 17:00'de tekrar yapılacak.

İlk kura çekiminde eşleşmeler şöyleydi:

  • Real Madrid-Benfica
  • Manchester City - Villarreal
  • Bayern Münih - A. Madrid
  • Liverpool-Salzburg
  • Ajax-Inter
  • Juventus-Sporting Lizbon
  • Chelsea - Lille
  • Paris Saint-Germain-Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-off eşleşmeleri şöyle:

  • Sevilla - Dinamo Zagreb
  • Atalanta - Olympiakos
  • Leipzig - Real Sociedad
  • Barcelona - Napoli
  • Zenit Saint Petersburg-Real Betis
  • Borussia Dortmund-Glasgow Rangers
  • Sheriff-Braga
  • Porto-Lazio
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