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Şampiyonlar Ligi kura çekimine Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz damga vurdu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olurken kura çekimine Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın görüntüsü damga vurdu. Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın kura sonrasındaki neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz damga vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Kura çekiminde dikakt çeken anlar yaşandı.

Kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile D Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Kura sonrası Galatasaray Başkanı Mustaf Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın güler yüzlü tavırları dikkat çekti.

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın neşeli hali, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)
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