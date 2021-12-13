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Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay! Kura çekimi tekrar ediliyor

13.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk turda aynı grupta yer alan Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde skandal bir yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kurasını tekrarlayacak.

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay! Kura çekimi tekrar ediliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce eşi benzeri olmayan bir olay meydana geldi. Aynı torbada yer almaması gereken 2 takım aynı torbada yer alınca ortalık karıştı.

ATLETICO MADRID TORBASINA ATILMADI

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldıSon dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı

TEKRARLANIYOR!

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yapılan hatadan dolayı tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekiminin 17.00'de yeniden yapılacak.

(beIN SPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United
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