Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları, maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi, dün oynanan sekiz karşılaşma ile başladı. Tek temsilcimiz Galatasaray, D grubunda ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, iki sene sonra döndüğü Avrupa arenasına iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçında Liverpool, PSG'yi son dakika golü ile 3-0 yenmeyi başardı. Barcelona ise PSV'yi 4-0 yenerken Messi, hat-trick yaptı. Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak sekiz karşılaşma ile devam edecek. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları, maç özetleri ve gecenin maç programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti.

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.