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Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları, maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile başladı. Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Gecenin önemli maçında Liverpool, PSG karşısında son dakika golü ile maçı kazanırken Messi, PSV maçında bir kez daha hat-trick yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak sekiz karşılaşma ile devam edecek. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri, maç sonuçları ve bu gecenin maç programı...

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları, maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi, dün oynanan sekiz karşılaşma ile başladı. Tek temsilcimiz Galatasaray, D grubunda ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, iki sene sonra döndüğü Avrupa arenasına iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçında Liverpool, PSG'yi son dakika golü ile 3-0 yenmeyi başardı. Barcelona ise PSV'yi 4-0 yenerken Messi, hat-trick yaptı. Şampiyonlar Ligi, bu akşam oynanacak sekiz karşılaşma ile devam edecek. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları, maç özetleri ve gecenin maç programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti.

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.

Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR

A Grubu:

Monaco (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

B Grubu:

Inter (İtalya)-Tottenham (İngiltere): 2-1
Barcelona (İspanya)-PSV (Hollanda): 4-0

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Napoli (İtalya): 0-0
Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya)-Porto (Portekiz): 1-1
Galatasaray-Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

19 Eylül Çarşamba:

19.55 Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan)

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

22.00 Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

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