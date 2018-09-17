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Şampiyonlar Ligi'nde 2018/19 sezonu başlıyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018/19 sezonu başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

EN BAŞARILISI REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2018-2019 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

Yarın

19.55 Barcelona - PSV
19.55 Inter - Tottenham
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain
22.00 Monaco - Atletico Madrid
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Kızılyıldız - Napoli
22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK
19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22.00 Manchester City - Olympique Lyon
22.00 Benfica - Bayern Münih
22.00 Real Madrid - Roma
22.00 Valencia - Juventus
22.00 Young Boys - Manchester United
22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova

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