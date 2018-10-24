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Tottenham 87'de yıkıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 24.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 karşılaşma tamamlandı. Tottenham, PSV deplasmanında 87. dakikadaki yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Henry'nin başındaki Monaco ise Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham 87'de yıkıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV-Tottenham ve Club Brugge-Monaco maçları sona erdi.

B Grubu'nda Hollanda ekibi PSV ile İngiltere temsilcisi Tottenham, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi PSV'nin gollerini 30. dakikada Hirving Lozano, 87. dakikada Luuk de Jong, Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Lucas Moura ve 55. dakikada Harry Kane attı. Konuk ekipte kaleci Hugo Lloris, 79. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da gruptaki ilk puanını elde etti.

Günün diğer maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile Fransa ekibi Monaco 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun golünü 32. dakikada Moussa Sylla, Club Brugge'ün golünü 39. dakikada Wesley kaydetti. Bu sonucun ardından A Grubu'nda iki takım da birer puana yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi psv Tottenham monaco club brugge

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