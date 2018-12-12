SPOR

Real Madrid'den tarihi yenilgi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 12.12.2018 22:51 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda, daha önce son 16 bileti alan Real Madrid ve Roma rakiplerine boyun eğdi. Real Madrid, sahasında CSKA Moskova'ya tarihi bir skorla yenildi. Buna karşın CSKA Avrupa'ya veda etti. Gruptaki diğer maçta Cengiz Ünder'in tek golünü attığı maçta Roma, Plzen'e 2-1 yenildi. Çek ekibi, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Real Madrid, rotasyonla çıktığı CSKA Moskova maçından farklı mağlup ayrıldı: 0-3! Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasındaki maç, Santiago Bernabeu'da oynandı.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Chalov, 43. dakikada Schennikov ve 73. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

TARİHİ SKOR

Avrupa'da daha önceden evinde 252 maç oynayan Real Madrid, 253. maçında ilk kez 2'den fazla farkla mağlup oldu.

EVİNDE 2. YENİLGİSİ

İstediği gibi bir sezon geçirmeyen Real Madrid, bu sonuçla 20 Ekim'de Levante'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bu sezon evindeki 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan CSKA Moskova, ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kaldı ve grubu 4. tamamladı. CSKA, Real Madrid'i iki maçta da yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Real Madrid ise, 12 puanla lider olarak Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.

CENGİZ'İN GOLÜ YETMEDİ

Grubun diğer maçında, daha önce son 16 biletini alan Cengiz Ünder'in takımı Roma, Plzen'e konuk oldu. Dengede giden maçta kilidi açan 62. dakikada Jan Kovarik oldu. Kopic'in pasında ağları havalandıran Kovarik, Plzen'i 1-0 öne geçirdi.

DuPTKrJXgAAM3CX

Roma 6 dakika sonra Cengiz Ünder'le skoru eşitledi. Davide Santon'un sağdan ceza yayı üzerine doğru gönderdiği topa gelişine sert vuran milli oyuncu, topu ağlarla buluşturdu ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği altı maçta dört gole (üç gol ve bir asist) doğrudan katkıda bulunan Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon bu turnuvada iki gole katkıda bulunmuştu.

  1. dakikada Plzen, tekrar öne geçti. Hrosovsky'nin Roma yarısahasının ortalarından cezasahası sol içine gönderdiği topu Kopic güzel bir vuruşla tamamlamak istedi. Kaleci Mirante'nin son anda çeldiği topu Tomas Chory uçarak kafayla tamamladı ve Plzen'i 2-1 öne geçirdi. Roma'da Pellegrini, 90+2'de ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken; Plzen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 7 yapan Plzen, averajla CSKA Moskova'yı geride bıraktı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

PARTNERDeniz'e şok! 112 bin TL ödeyecekDeniz'e şok! 112 bin TL ödeyecek
Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!
Schalke, Lokomotiv'i evine yolladıSchalke, Lokomotiv'i evine yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid viktoria plzen roma cska moskova Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Ersun Yanal'ın Ali Koç'la görüştüğünü doğruladığı ve transfer istediği iddia edildi!

Ersun Yanal'ın Ali Koç'la görüştüğünü doğruladığı ve transfer istediği iddia edildi!

Phillip Cocu'nun sözleşme fesih şartları ortaya çıktı

Phillip Cocu'nun sözleşme fesih şartları ortaya çıktı

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!

Schalke'den G.Saray'a flaş gönderme!

Schalke 1 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke, Lokomotiv'i evine yolladı

Sergio Conceiçao ve Alex Telles'den Galatasaray'a gözdağı

Porto'dan G.Saray'a gözdağı

Galatasaray-Porto maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

G.Saray'a Belaruslu hakem

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu Messi

Messi en iyi seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.