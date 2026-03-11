Şampiyonlar Ligi'nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray-Liverpool maçının ardından bir diğer eşleşmede Atletico Madrid deplasmanına çıkan Tottenham’da kaleci Antonin Kinsky için unutulmaz bir gece yaşandı. Genç file bekçisi, kısa sürede yediği goller ve yaptığı hatalarla karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Tottenham’ın 22 yaşındaki Çek kalecisi Antonin Kinsky, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıktı. Ancak genç eldiven için bu deneyim oldukça zor geçti.

Atletico Madrid karşısında kaleyi koruyan Kinsky, maçın henüz ilk 15 dakikasında kalesinde üç gol gördü. İspanyol temsilcisi hızlı başlayan taraf olurken Tottenham savunması da erken dakikalarda büyük zorluk yaşadı.

17'NCİ DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Kinsky’nin yediği gollerden ikisinde yaptığı hatalar dikkat çekti. Genç kalecinin performansından memnun kalmayan teknik direktör Igor Tudor, henüz 17. dakikada değişikliğe gitti.

Bu karar sonrası Kinsky oyundan alınırken Tottenham kalesinde farklı bir isim görev yaptı. Erken gelen değişiklik, karşılaşmanın en çarpıcı anlarından biri olarak öne çıktı.

TUDOR’A TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Igor Tudor’un birinci kaleci Guglielmo Vicario’yu yedek kulübesinde bırakıp Kinsky’yi ilk 11’de başlatması da tartışma yarattı. Genç kalecinin kısa sürede üç gol yemesi ve erken oyundan alınması sonrası Tottenham taraftarları Tudor’un bu tercihine sosyal medyada sert tepki gösterdi.