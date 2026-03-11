SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti

Tottenham’ın genç kalecisi Antonin Kinsky, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid deplasmanında kabus gibi bir gece yaşadı. Devler Ligi’ndeki ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, 15 dakikada kalesinde üç gol gördü. İki golde hata yapan Kinsky, teknik direktör Igor Tudor tarafından 17. dakikada oyundan alınınca gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

Şampiyonlar Ligi'nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray-Liverpool maçının ardından bir diğer eşleşmede Atletico Madrid deplasmanına çıkan Tottenham’da kaleci Antonin Kinsky için unutulmaz bir gece yaşandı. Genç file bekçisi, kısa sürede yediği goller ve yaptığı hatalarla karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti 1

Tottenham’ın 22 yaşındaki Çek kalecisi Antonin Kinsky, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıktı. Ancak genç eldiven için bu deneyim oldukça zor geçti.

Atletico Madrid karşısında kaleyi koruyan Kinsky, maçın henüz ilk 15 dakikasında kalesinde üç gol gördü. İspanyol temsilcisi hızlı başlayan taraf olurken Tottenham savunması da erken dakikalarda büyük zorluk yaşadı.

17'NCİ DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Şampiyonlar Ligi nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti 2

Kinsky’nin yediği gollerden ikisinde yaptığı hatalar dikkat çekti. Genç kalecinin performansından memnun kalmayan teknik direktör Igor Tudor, henüz 17. dakikada değişikliğe gitti.

Bu karar sonrası Kinsky oyundan alınırken Tottenham kalesinde farklı bir isim görev yaptı. Erken gelen değişiklik, karşılaşmanın en çarpıcı anlarından biri olarak öne çıktı.

TUDOR’A TEPKİ

Şampiyonlar Ligi nde böyle kaleci görülmedi! 15 dakikada oyundan alındı, ağlayarak sahayı terk etti 3

Karşılaşma öncesinde Igor Tudor’un birinci kaleci Guglielmo Vicario’yu yedek kulübesinde bırakıp Kinsky’yi ilk 11’de başlatması da tartışma yarattı. Genç kalecinin kısa sürede üç gol yemesi ve erken oyundan alınması sonrası Tottenham taraftarları Tudor’un bu tercihine sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF 'Şampiyonlar Payı'nı kaldırıyor, devlerin kasasına büyük darbe...Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF 'Şampiyonlar Payı'nı kaldırıyor, devlerin kasasına büyük darbe...
Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid son dakika şampiyonlar ligi tottenham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.