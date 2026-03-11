Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF 'Şampiyonlar Payı'nı kaldırıyor, devlerin kasasına büyük darbe...

Süper Lig'de yıllardır Anadolu kulüpleri ile şampiyonluk yaşamış devleri karşı karşıya getiren yayın geliri adaletsizliği tartışmalarına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son noktayı koydu. TFF Yönetim Kurulu, yayın gelirlerinin paylaşım modelinde köklü bir değişikliğe giderek Türk futbol ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

DÖRT BÜYÜKLER İÇİN DENİZ BİTTİ: 'ŞAMPİYONLAR PAYI' TARİH OLUYOR

Mevcut sistemde, toplam yayın gelirinin %11'lik devasa bir kısmı sadece geçmişte Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan 6 takım (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir) arasında, şampiyonluk sayılarına oranla dağıtılıyordu.

TFF'nin aldığı yeni karara göre; bu ayrıcalıklı sistem sadece bu sezon için geçerli olacak. Önümüzdeki sezondan itibaren bu %11'lik "Şampiyonlar Payı" tamamen ortadan kaldırılarak, ligde mücadele eden tüm takımlara eşit bir şekilde dağıtılacak.

Bu sezon son kez dağıtılacak “Şampiyonlar Pay”ında 6 takımın kazancı şöyle:

Galatasaray - 260 milyon lira

Fenerbahçe - 197,6 milyon lira

Beşiktaş - 166,4 milyon lira

Trabzonspor - 72,8 milyon lira

Bursaspor - 10,4 milyon lira

Başakşehir - 10,4 milyon lira

ESKİ DAĞILIM SİSTEMİ NASILDI?

Yıllardır uygulanan ve büyük kulüpleri ihya eden eski yayın geliri paylaşım modeli şu şekilde işliyordu:

Toplam gelirden TFF ve alt lig payları kesildikten sonra;

%37'si: Ligdeki tüm takımlara katılım hakkı (ayak bastı parası) olarak eşit dağıtılırdı.

%46'sı: Sahadaki sportif performansa (galibiyet ve beraberlik) göre pay edilirdi.

%11'i: "Şampiyonlar Payı" olarak, sadece şampiyonluk yaşamış kulüplere şampiyonluk sayısına göre bölünürdü.

%6'sı: Sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında derecelerine göre paylaştırılırdı.

ANADOLU KULÜPLERİNE CAN SUYU: EŞİT DAĞILIM %48'E ÇIKTI!

Yeni sezonla birlikte yürürlüğe girecek olan bu devrim niteliğindeki kararla, ligdeki makasın biraz daha daralması hedefleniyor. İptal edilen %11'lik Şampiyonlar Payı'nın da havuza eklenmesiyle birlikte, Süper Lig yayın gelirinin tam %48'i hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm takımlara eşit olarak dağıtılmış olacak. Bu hamle, mali krizlerle boğuşan Anadolu kulüpleri için dev bir can suyu niteliği taşıyor.