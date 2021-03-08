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Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişim yolda

08.03.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişim yolda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatının, 2024-25 sezonundan itibaren değiştirilmesi planlanıyor.

Futbolun, dünyanın en popüler oyunu olmasının da gücüyle diğer branşların çok ötesinde bir ekonomik hacme ulaşması, paydaşlarının iştahını kabartıyor.

Yayın hakkı, tribün, resmi ürün satışı, sponsor ve sosyal medya gelirlerinden en büyük payı alan köklü kulüpler, futbol endüstrisinden daha fazla gelir elde etmek için "Avrupa Süper Ligi" adıyla anılan proje üzerinde bir süredir çalışıyor.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun, kendilerinden bağımsız düzenlenecek yeni turnuvaları tanımayacaklarını açıklaması da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en çok takip edilen futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ticari hak sahibi UEFA da bu tehdide, karşı hamleyle cevap vermeye hazırlanıyor.

Grup maçlarının daha rekabetçi olmasını isteyen UEFA'nın, yeni bir format düşündüğüne dair spekülasyonlar mevcut. UEFA böylece Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu Süper Lig projesinin rafa kaldırılmasını umuyor.

DAHA FAZLA MAÇ, DAHA FAZLA GELİR

UEFA ile üye federasyonlar arasındaki toplantılardan sızan bilgilere göre, grup aşamasında ve eleme turları öncesinde oynanan karşılaşmaların sayısını arttırmanın çözüm olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle 3 kriterin değişmesinin UEFA tarafından istenmediği söyleniyor. Bunlar; turnuvanın hafta içi oynanması, katılımcıların ulusal liglerdeki performansları ışığında belirlenmesi ve ulusal liglerdeki takım sayılarının aynı kalması.

Katılımcı sayısının 36'ya çıkarıldığı ve "İsviçre sistemi" olarak bahsedilen bir model üzerinde durulduğu öne sürülüyor.

Yeni sistem doğrultusunda, grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 10'a yükselecek. Grup aşamasının nasıl şekilleneceği netleşmemekle beraber ekiplerin, altışarlı 6 gruba ayrılıp, rövanş usulü 10 maç oynaması ihtimaller arasında.

Grup karşılaşmalarının, ülke ayrımı olmaksızın 10 farklı takıma karşı oynanması teklifi de masada. Bu seçenek tercih edilirse ekipler, 4 ayrı torbaya ayrılacak. 1. torbadaki takımlar, 1. torbadan 2, 2 ve 3. torbadan 3'er, 4. torbadan 2 rakiple, 2. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbalardan 2'şer rakiple, 3. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbadan 2'şer rakiple, 4. torbadaki takımlar ise 1 ve 4. torbalardan 2'şer, 2 ve 3. torbalardan ise 3'er rakiple karşılaşacak.

2024'ten 2033'e kadar sürmesi planlanan yeni formatta maçlar, salı ve çarşambaya ek olarak perşembe günleri de oynanacak.

Grup karşılaşmaları sonucu puan tabloları birleştirilecek ve ilk 8 sıradaki kulüp, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım ise turu atlayan diğer 8 ekip arasına girmek için eleme maçları yapacak.

Eski sistemde finalistler 13 karşılaşmaya çıkarken, bu statüde finale yükselmek için en az 17 müsabaka oynamak gerekecek. Turnuvadaki toplam maç sayısı ise 125'ten 200'ün üstüne çıkacak.

Büyük liglerden katılan takım sayısı artacak
Bir ülkeden en fazla 4 kulübün katılabildiği mevcut sistemden farklı olarak, 4 büyük ligdeki (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya) katılımcı sayısının 5 veya 6 olacağı ileri sürülüyor. Ligi ilk 2'de bitiren takımların doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gittiği Fransa'nın direkt katılımcı sayısının da 3'e çıkması planlanıyor.

UEFA'nın puan sıralaması ölçütünü karşılayamayan ülkeler için ek kontenjan düşünülüyor. Bu ülkeler arasından birkaç takım daha UEFA kulüp puanına göre turnuvaya dahil edilmek isteniyor.

Yeni statüde ayrıca grup aşamasını ilk 24 içinde bitiren kulüplerin, sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması, 25 ila 36. sıralardaki takımların ise küme düşmeme maçları oynaması öngörülüyor. Fakat bu konu henüz netlik kazanmış değil.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık fenevde katilacakmış çünkü takım sayısı yükseliyor
snapdragon_2020 kardeş galata kaç yıldır katılıyorda. ne yapıyor

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